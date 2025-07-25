통화 / DXC
DXC: DXC Technology Company
13.78 USD 0.51 (3.57%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DXC 환율이 오늘 -3.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.77이고 고가는 14.42이었습니다.
DXC Technology Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DXC News
- DXC Technology: Quiet Progress, Low Expectations, And A Setup Now Worth Buying Into (DXC)
- Mphasis stock initiated with Buy rating at UBS on growth recovery potential
- UBS initiates Mphasis stock with Buy rating, sees growth acceleration
- DXC implements Oracle Cloud system for New Zealand’s Meridian Energy
- DXC and Boomi partner to accelerate enterprise AI adoption
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Gonzalez Anthony sells $169k in DXC Technology (DXC) stock
- DXC Technology opens new office in Buenos Aires to expand Latin America presence
- DXC (DXC) Q1 Revenue Tops Estimates
- Dxc technology stock hits 52-week low at 13.43 USD
- DXC Stock Gains 4% as Q1 Earnings and Revenues Crush Estimates
- DXC Technology Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DXC)
- DXC Technology Company (DXC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DXC Technology (DXC) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- DXC Technology Company. (DXC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DXC Technology Q1 FY26 slides: Bookings growth continues despite revenue decline
- DXC Technology shares jump as earnings beat expectations
- DXC raises annual forecast on robust cloud demand
- Implied Volatility Surging for DXC Technology Stock Options
- Unisys Stock Gains on Q2 Earnings & Revenue Beat, Lifts 2025 View
- Leidos (LDOS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Should You Buy, Sell, or Hold Unisys Stock Before Q2 Earnings?
- UIS vs. DXC: Which IT Services Stock is the Better Buy Now?
- DXC Technology adopts new segment reporting structure for fiscal 2026
일일 변동 비율
13.77 14.42
년간 변동
12.24 24.84
- 이전 종가
- 14.29
- 시가
- 14.36
- Bid
- 13.78
- Ask
- 14.08
- 저가
- 13.77
- 고가
- 14.42
- 볼륨
- 3.136 K
- 일일 변동
- -3.57%
- 월 변동
- -2.89%
- 6개월 변동
- -19.32%
- 년간 변동율
- -33.49%
