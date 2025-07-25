货币 / DXC
DXC: DXC Technology Company
14.11 USD 0.04 (0.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DXC汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点14.07和高点14.31进行交易。
关注DXC Technology Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXC新闻
- DXC Technology: Quiet Progress, Low Expectations, And A Setup Now Worth Buying Into (DXC)
- Mphasis stock initiated with Buy rating at UBS on growth recovery potential
- UBS initiates Mphasis stock with Buy rating, sees growth acceleration
- DXC implements Oracle Cloud system for New Zealand’s Meridian Energy
- DXC and Boomi partner to accelerate enterprise AI adoption
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Gonzalez Anthony sells $169k in DXC Technology (DXC) stock
- DXC Technology opens new office in Buenos Aires to expand Latin America presence
- DXC (DXC) Q1 Revenue Tops Estimates
- Dxc technology stock hits 52-week low at 13.43 USD
- DXC Stock Gains 4% as Q1 Earnings and Revenues Crush Estimates
- DXC Technology Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DXC)
- DXC Technology Company (DXC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DXC Technology (DXC) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- DXC Technology Company. (DXC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DXC Technology Q1 FY26 slides: Bookings growth continues despite revenue decline
- DXC Technology shares jump as earnings beat expectations
- DXC raises annual forecast on robust cloud demand
- Implied Volatility Surging for DXC Technology Stock Options
- Unisys Stock Gains on Q2 Earnings & Revenue Beat, Lifts 2025 View
- Leidos (LDOS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Should You Buy, Sell, or Hold Unisys Stock Before Q2 Earnings?
- UIS vs. DXC: Which IT Services Stock is the Better Buy Now?
- DXC Technology adopts new segment reporting structure for fiscal 2026
日范围
14.07 14.31
年范围
12.24 24.84
- 前一天收盘价
- 14.07
- 开盘价
- 14.07
- 卖价
- 14.11
- 买价
- 14.41
- 最低价
- 14.07
- 最高价
- 14.31
- 交易量
- 631
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- -0.56%
- 6个月变化
- -17.39%
- 年变化
- -31.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值