Валюты / DXC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DXC: DXC Technology Company
14.07 USD 0.15 (1.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXC за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.15.
Следите за динамикой DXC Technology Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DXC
- DXC Technology: Quiet Progress, Low Expectations, And A Setup Now Worth Buying Into (DXC)
- Mphasis stock initiated with Buy rating at UBS on growth recovery potential
- UBS initiates Mphasis stock with Buy rating, sees growth acceleration
- DXC implements Oracle Cloud system for New Zealand’s Meridian Energy
- DXC and Boomi partner to accelerate enterprise AI adoption
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Gonzalez Anthony sells $169k in DXC Technology (DXC) stock
- DXC Technology opens new office in Buenos Aires to expand Latin America presence
- DXC (DXC) Q1 Revenue Tops Estimates
- Dxc technology stock hits 52-week low at 13.43 USD
- DXC Stock Gains 4% as Q1 Earnings and Revenues Crush Estimates
- DXC Technology Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DXC)
- DXC Technology Company (DXC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DXC Technology (DXC) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- DXC Technology Company. (DXC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DXC Technology Q1 FY26 slides: Bookings growth continues despite revenue decline
- DXC Technology shares jump as earnings beat expectations
- DXC raises annual forecast on robust cloud demand
- Implied Volatility Surging for DXC Technology Stock Options
- Unisys Stock Gains on Q2 Earnings & Revenue Beat, Lifts 2025 View
- Leidos (LDOS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Should You Buy, Sell, or Hold Unisys Stock Before Q2 Earnings?
- UIS vs. DXC: Which IT Services Stock is the Better Buy Now?
- DXC Technology adopts new segment reporting structure for fiscal 2026
Дневной диапазон
13.88 14.15
Годовой диапазон
12.24 24.84
- Предыдущее закрытие
- 13.92
- Open
- 13.94
- Bid
- 14.07
- Ask
- 14.37
- Low
- 13.88
- High
- 14.15
- Объем
- 3.220 K
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- -17.62%
- Годовое изменение
- -32.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.