DXC: DXC Technology Company
14.29 USD 0.28 (2.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXC hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.06 bis zu einem Hoch von 14.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die DXC Technology Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.06 14.34
Jahresspanne
12.24 24.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.01
- Eröffnung
- 14.17
- Bid
- 14.29
- Ask
- 14.59
- Tief
- 14.06
- Hoch
- 14.34
- Volumen
- 2.880 K
- Tagesänderung
- 2.00%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- -16.33%
- Jahresänderung
- -31.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K