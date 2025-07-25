Moedas / DXC
DXC: DXC Technology Company
14.15 USD 0.14 (1.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DXC para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.11 e o mais alto foi 14.28.
Veja a dinâmica do par de moedas DXC Technology Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.11 14.28
Faixa anual
12.24 24.84
- Fechamento anterior
- 14.01
- Open
- 14.20
- Bid
- 14.15
- Ask
- 14.45
- Low
- 14.11
- High
- 14.28
- Volume
- 396
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- -0.28%
- Mudança de 6 meses
- -17.15%
- Mudança anual
- -31.71%
