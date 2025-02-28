DUSA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi 47.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.13 - 48.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.92 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 64 değerine ulaştı. DUSA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi şu anda 47.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.83% ve USD değerlerini izler. DUSA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DUSA hisse senedi nasıl alınır? Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisselerini şu anki 47.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 47.31 ve Ask 47.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 64 ve günlük değişim oranı -1.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DUSA fiyat hareketlerini takip edin.

DUSA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.83 - 48.97 ve mevcut fiyatı 47.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 47.31 veya Ask 47.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.96% ve 6 aylık değişim oranı 11.58% değerlerini karşılaştırır. DUSA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 48.97 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.83 - 48.97). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.92 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF performansını takip edin.

Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.83 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 47.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.83 - 48.97 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DUSA fiyat hareketlerini izleyin.