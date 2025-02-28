KotasyonBölümler
Dövizler / DUSA
Geri dön - Hisse senetleri

DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DUSA fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.13 ve Yüksek fiyatı olarak 48.10 aralığında işlem gördü.

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DUSA haberleri

Sıkça sorulan sorular

DUSA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi 47.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.13 - 48.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.92 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 64 değerine ulaştı. DUSA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi şu anda 47.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.83% ve USD değerlerini izler. DUSA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DUSA hisse senedi nasıl alınır?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisselerini şu anki 47.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 47.31 ve Ask 47.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 64 ve günlük değişim oranı -1.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DUSA fiyat hareketlerini takip edin.

DUSA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.83 - 48.97 ve mevcut fiyatı 47.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 47.31 veya Ask 47.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.96% ve 6 aylık değişim oranı 11.58% değerlerini karşılaştırır. DUSA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 48.97 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.83 - 48.97). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.92 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF performansını takip edin.

Davis Select U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.83 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 47.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.83 - 48.97 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DUSA fiyat hareketlerini izleyin.

DUSA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 47.92 ve yıllık değişim oranı 12.83% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
47.13 48.10
Yıllık aralık
36.83 48.97
Önceki kapanış
47.92
Açılış
48.10
Satış
47.31
Alış
47.61
Düşük
47.13
Yüksek
48.10
Hacim
64
Günlük değişim
-1.27%
Aylık değişim
-0.96%
6 aylık değişim
11.58%
Yıllık değişim
12.83%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
-12.8
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
4.6
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
3.524 M
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.703 M
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M