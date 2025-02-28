- Visão do mercado
DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF
A taxa do DUSA para hoje mudou para -1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.13 e o mais alto foi 48.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DUSA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUSA hoje?
Hoje Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) está avaliado em 47.31. O instrumento é negociado dentro de 47.13 - 48.10, o fechamento de ontem foi 47.92, e o volume de negociação atingiu 64. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUSA em tempo real.
As ações de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF está avaliado em 47.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.83% e USD. Monitore os movimentos de DUSA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUSA?
Você pode comprar ações de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) pelo preço atual 47.31. Ordens geralmente são executadas perto de 47.31 ou 47.61, enquanto 64 e -1.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUSA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUSA?
Investir em Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 36.83 - 48.97 e o preço atual 47.31. Muitos comparam -0.96% e 11.58% antes de enviar ordens em 47.31 ou 47.61. Estude as mudanças diárias de preço de DUSA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Davis Select U.S. Equity ETF?
O maior preço de Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) no último ano foi 48.97. As ações oscilaram bastante dentro de 36.83 - 48.97, e a comparação com 47.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Davis Select U.S. Equity ETF?
O menor preço de Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) no ano foi 36.83. A comparação com o preço atual 47.31 e 36.83 - 48.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUSA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUSA?
No passado Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.92 e 12.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.92
- Open
- 48.10
- Bid
- 47.31
- Ask
- 47.61
- Low
- 47.13
- High
- 48.10
- Volume
- 64
- Mudança diária
- -1.27%
- Mudança mensal
- -0.96%
- Mudança de 6 meses
- 11.58%
- Mudança anual
- 12.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh