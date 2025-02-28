报价部分
货币 / DUSA
回到股票

DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUSA汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点47.13和高点48.10进行交易。

关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DUSA股票今天的价格是多少？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票今天的定价为47.31。它在47.13 - 48.10范围内交易，昨天的收盘价为47.92，交易量达到64。DUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF目前的价值为47.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.83%和USD。实时查看图表以跟踪DUSA走势。

如何购买DUSA股票？

您可以以47.31的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在47.31或47.61附近，而64和-1.64%显示市场活动。立即关注DUSA的实时图表更新。

如何投资DUSA股票？

投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF需要考虑年度范围36.83 - 48.97和当前价格47.31。许多人在以47.31或47.61下订单之前，会比较-0.96%和。实时查看DUSA价格图表，了解每日变化。

Davis Select U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Davis Select U.S. Equity ETF的最高价格是48.97。在36.83 - 48.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF的绩效。

Davis Select U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）的最低价格为36.83。将其与当前的47.31和36.83 - 48.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUSA股票是什么时候拆分的？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.92和12.83%中可见。

日范围
47.13 48.10
年范围
36.83 48.97
前一天收盘价
47.92
开盘价
48.10
卖价
47.31
买价
47.61
最低价
47.13
最高价
48.10
交易量
64
日变化
-1.27%
月变化
-0.96%
6个月变化
11.58%
年变化
12.83%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M