DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF
今日DUSA汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点47.13和高点48.10进行交易。
关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUSA新闻
- What's Going On With MGM Resorts On Thursday? - MGM Resorts International (NYSE:MGM)
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Davis New York Venture Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- The Eternal Debate Over Valuations
- DUSA: A Concentrated Portfolio With Solid Track Record (BATS:DUSA)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- CGDV: Forget The Yield, This Active Dividend Value ETF Just Works (NYSEARCA:CGDV)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Davis Global Fund 2025 Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Annual Review
常见问题解答
DUSA股票今天的价格是多少？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票今天的定价为47.31。它在47.13 - 48.10范围内交易，昨天的收盘价为47.92，交易量达到64。DUSA的实时价格图表显示了这些更新。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF目前的价值为47.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.83%和USD。实时查看图表以跟踪DUSA走势。
如何购买DUSA股票？
您可以以47.31的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在47.31或47.61附近，而64和-1.64%显示市场活动。立即关注DUSA的实时图表更新。
如何投资DUSA股票？
投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF需要考虑年度范围36.83 - 48.97和当前价格47.31。许多人在以47.31或47.61下订单之前，会比较-0.96%和。实时查看DUSA价格图表，了解每日变化。
Davis Select U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Davis Select U.S. Equity ETF的最高价格是48.97。在36.83 - 48.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF的绩效。
Davis Select U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）的最低价格为36.83。将其与当前的47.31和36.83 - 48.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUSA股票是什么时候拆分的？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.92和12.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.92
- 开盘价
- 48.10
- 卖价
- 47.31
- 买价
- 47.61
- 最低价
- 47.13
- 最高价
- 48.10
- 交易量
- 64
- 日变化
- -1.27%
- 月变化
- -0.96%
- 6个月变化
- 11.58%
- 年变化
- 12.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M