DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF
DUSAの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり47.13の安値と48.10の高値で取引されました。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUSA News
よくあるご質問
DUSA株の現在の価格は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株価は本日47.31です。47.13 - 48.10内で取引され、前日の終値は47.92、取引量は64に達しました。DUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの現在の価格は47.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.83%やUSDにも注目します。DUSAの動きはライブチャートで確認できます。
DUSA株を買う方法は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株は現在47.31で購入可能です。注文は通常47.31または47.61付近で行われ、64や-1.64%が市場の動きを示します。DUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUSA株に投資する方法は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅36.83 - 48.97と現在の47.31を考慮します。注文は多くの場合47.31や47.61で行われる前に、-0.96%や11.58%と比較されます。DUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Davis Select U.S. Equity ETFの株の最高値は？
Davis Select U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は48.97でした。36.83 - 48.97内で株価は大きく変動し、47.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Davis Select U.S. Equity ETFの株の最低値は？
Davis Select U.S. Equity ETF(DUSA)の年間最安値は36.83でした。現在の47.31や36.83 - 48.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUSAの動きはライブチャートで確認できます。
DUSAの株式分割はいつ行われましたか？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.92、12.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.92
- 始値
- 48.10
- 買値
- 47.31
- 買値
- 47.61
- 安値
- 47.13
- 高値
- 48.10
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- -1.27%
- 1ヶ月の変化
- -0.96%
- 6ヶ月の変化
- 11.58%
- 1年の変化
- 12.83%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M