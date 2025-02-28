クォートセクション
通貨 / DUSA
DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUSAの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり47.13の安値と48.10の高値で取引されました。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DUSA News

よくあるご質問

DUSA株の現在の価格は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株価は本日47.31です。47.13 - 48.10内で取引され、前日の終値は47.92、取引量は64に達しました。DUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの現在の価格は47.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.83%やUSDにも注目します。DUSAの動きはライブチャートで確認できます。

DUSA株を買う方法は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFの株は現在47.31で購入可能です。注文は通常47.31または47.61付近で行われ、64や-1.64%が市場の動きを示します。DUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

DUSA株に投資する方法は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅36.83 - 48.97と現在の47.31を考慮します。注文は多くの場合47.31や47.61で行われる前に、-0.96%や11.58%と比較されます。DUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Davis Select U.S. Equity ETFの株の最高値は？

Davis Select U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は48.97でした。36.83 - 48.97内で株価は大きく変動し、47.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Davis Select U.S. Equity ETFの株の最低値は？

Davis Select U.S. Equity ETF(DUSA)の年間最安値は36.83でした。現在の47.31や36.83 - 48.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUSAの動きはライブチャートで確認できます。

DUSAの株式分割はいつ行われましたか？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.92、12.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
47.13 48.10
1年のレンジ
36.83 48.97
以前の終値
47.92
始値
48.10
買値
47.31
買値
47.61
安値
47.13
高値
48.10
出来高
64
1日の変化
-1.27%
1ヶ月の変化
-0.96%
6ヶ月の変化
11.58%
1年の変化
12.83%
