DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DUSA ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.13 e ad un massimo di 48.10.

Segui le dinamiche di Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DUSA oggi?

Oggi le azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF sono prezzate a 47.31. Viene scambiato all'interno di 47.13 - 48.10, la chiusura di ieri è stata 47.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 64. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUSA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF pagano dividendi?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF è attualmente valutato a 47.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUSA.

Come acquistare azioni DUSA?

Puoi acquistare azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF al prezzo attuale di 47.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.31 o 47.61, mentre 64 e -1.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUSA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DUSA?

Investire in Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 36.83 - 48.97 e il prezzo attuale 47.31. Molti confrontano -0.96% e 11.58% prima di effettuare ordini su 47.31 o 47.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUSA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Davis Select U.S. Equity ETF?

Il prezzo massimo di Davis Select U.S. Equity ETF nell'ultimo anno è stato 48.97. All'interno di 36.83 - 48.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Davis Select U.S. Equity ETF?

Il prezzo più basso di Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) nel corso dell'anno è stato 36.83. Confrontandolo con gli attuali 47.31 e 36.83 - 48.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUSA?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.92 e 12.83%.

Intervallo Giornaliero
47.13 48.10
Intervallo Annuale
36.83 48.97
Chiusura Precedente
47.92
Apertura
48.10
Bid
47.31
Ask
47.61
Minimo
47.13
Massimo
48.10
Volume
64
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
-0.96%
Variazione Semestrale
11.58%
Variazione Annuale
12.83%
