DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DUSA a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.13 et à un maximum de 48.10.

Suivez la dynamique Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DUSA aujourd'hui ?

L'action Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF est cotée à 47.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 47.13 - 48.10, a clôturé hier à 47.92 et son volume d'échange a atteint 64. Le graphique en temps réel du cours de DUSA présente ces mises à jour.

L'action Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF est actuellement valorisé à 47.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUSA.

Comment acheter des actions DUSA ?

Vous pouvez acheter des actions Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF au cours actuel de 47.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.31 ou de 47.61, le 64 et le -1.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DUSA ?

Investir dans Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.83 - 48.97 et le prix actuel 47.31. Beaucoup comparent -0.96% et 11.58% avant de passer des ordres à 47.31 ou 47.61. Consultez le graphique du cours de DUSA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Davis Select U.S. Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Davis Select U.S. Equity ETF l'année dernière était 48.97. Au cours de 36.83 - 48.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Davis Select U.S. Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) sur l'année a été 36.83. Sa comparaison avec 47.31 et 36.83 - 48.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DUSA a-t-elle été divisée ?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.92 et 12.83% après les opérations sur titres.

Range quotidien
47.13 48.10
Range Annuel
36.83 48.97
Clôture Précédente
47.92
Ouverture
48.10
Bid
47.31
Ask
47.61
Plus Bas
47.13
Plus Haut
48.10
Volume
64
Changement quotidien
-1.27%
Changement Mensuel
-0.96%
Changement à 6 Mois
11.58%
Changement Annuel
12.83%
