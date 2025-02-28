KurseKategorien
DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.36 USD 0.05 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUSA hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.27 bis zu einem Hoch von 47.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DUSA heute?

Die Aktie von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) notiert heute bei 47.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 47.27 - 47.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.31 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von DUSA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DUSA Dividenden?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF wird derzeit mit 47.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUSA zu verfolgen.

Wie kaufe ich DUSA-Aktien?

Sie können Aktien von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) zum aktuellen Kurs von 47.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.36 oder 47.66 platziert, während 32 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUSA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DUSA-Aktien?

Bei einer Investition in Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 36.83 - 48.97 und der aktuelle Kurs 47.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.86% und 11.70%, bevor sie Orders zu 47.36 oder 47.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUSA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Davis Select U.S. Equity ETF?

Der höchste Kurs von Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) im vergangenen Jahr lag bei 48.97. Innerhalb von 36.83 - 48.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Davis Select U.S. Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) im Laufe des Jahres betrug 36.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.36 und der Spanne 36.83 - 48.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DUSA statt?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.31 und 12.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
47.27 47.55
Jahresspanne
36.83 48.97
Vorheriger Schlusskurs
47.31
Eröffnung
47.41
Bid
47.36
Ask
47.66
Tief
47.27
Hoch
47.55
Volumen
32
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
-0.86%
6-Monatsänderung
11.70%
Jahresänderung
12.95%
