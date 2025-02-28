- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF
Курс DUSA за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.13, а максимальная — 48.10.
Следите за динамикой Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DUSA
- What's Going On With MGM Resorts On Thursday? - MGM Resorts International (NYSE:MGM)
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Davis New York Venture Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- The Eternal Debate Over Valuations
- DUSA: A Concentrated Portfolio With Solid Track Record (BATS:DUSA)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- CGDV: Forget The Yield, This Active Dividend Value ETF Just Works (NYSEARCA:CGDV)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Davis Global Fund 2025 Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Annual Review
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUSA сегодня?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) сегодня оценивается на уровне 47.31. Инструмент торгуется в пределах 47.13 - 48.10, вчерашнее закрытие составило 47.92, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 47.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.83% и USD. Отслеживайте движения DUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции DUSA?
Вы можете купить акции Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) по текущей цене 47.31. Ордера обычно размещаются около 47.31 или 47.61, тогда как 64 и -1.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUSA?
Инвестирование в Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 36.83 - 48.97 и текущей цены 47.31. Многие сравнивают -0.96% и 11.58% перед размещением ордеров на 47.31 или 47.61. Изучайте ежедневные изменения цены DUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Davis Select U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) за последний год составила 48.97. Акции заметно колебались в пределах 36.83 - 48.97, сравнение с 47.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Davis Select U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) за год составила 36.83. Сравнение с текущими 47.31 и 36.83 - 48.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUSA?
В прошлом Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.92 и 12.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.92
- Open
- 48.10
- Bid
- 47.31
- Ask
- 47.61
- Low
- 47.13
- High
- 48.10
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- 11.58%
- Годовое изменение
- 12.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн