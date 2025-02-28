CotizacionesSecciones
DUSA: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF

47.31 USD 0.61 (1.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DUSA de hoy ha cambiado un -1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.13, mientras que el máximo ha alcanzado 48.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DUSA hoy?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) se evalúa hoy en 47.31. El instrumento se negocia dentro de 47.13 - 48.10; el cierre de ayer ha sido 47.92 y el volumen comercial ha alcanzado 64. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUSA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF se evalúa actualmente en 47.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.83% y USD. Monitoree los movimientos de DUSA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DUSA?

Puede comprar acciones de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) al precio actual de 47.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.31 o 47.61, mientras que 64 y -1.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUSA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DUSA?

Invertir en Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 36.83 - 48.97 y el precio actual 47.31. Muchos comparan -0.96% y 11.58% antes de colocar órdenes en 47.31 o 47.61. Estudie los cambios diarios de precios de DUSA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Davis Select U.S. Equity ETF?

El precio más alto de Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) en el último año ha sido 48.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.83 - 48.97, una comparación con 47.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Davis Select U.S. Equity ETF?

El precio más bajo de Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) para el año ha sido 36.83. La comparación con los actuales 47.31 y 36.83 - 48.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUSA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUSA?

En el pasado, Davis Fundamental ETF Trust Davis Select U.S. Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.92 y 12.83% después de las acciones corporativas.

Rango diario
47.13 48.10
Rango anual
36.83 48.97
Cierres anteriores
47.92
Open
48.10
Bid
47.31
Ask
47.61
Low
47.13
High
48.10
Volumen
64
Cambio diario
-1.27%
Cambio mensual
-0.96%
Cambio a 6 meses
11.58%
Cambio anual
12.83%
