FiyatlarBölümler
Dövizler / DTW
Geri dön - Hisse senetleri

DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe

22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTW fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.5100 ve Yüksek fiyatı olarak 22.9200 aralığında işlem gördü.

DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTW haberleri

Günlük aralık
22.5100 22.9200
Yıllık aralık
20.5500 25.1100
Önceki kapanış
22.7175
Açılış
22.6258
Satış
22.8800
Alış
22.8830
Düşük
22.5100
Yüksek
22.9200
Hacim
66
Günlük değişim
0.72%
Aylık değişim
0.80%
6 aylık değişim
5.68%
Yıllık değişim
-6.92%
21 Eylül, Pazar