DTW fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.5100 ve Yüksek fiyatı olarak 22.9200 aralığında işlem gördü.

DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.