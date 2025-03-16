Dövizler / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DTW fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.5100 ve Yüksek fiyatı olarak 22.9200 aralığında işlem gördü.
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- DTE Energy 2085 vadeli 600 milyon dolarlık tahvil satışını tamamladı
- DTE Energy completes $600 million debenture sale due 2085
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- AltaGas: An Interesting Combination Of Midstream And Utility (OTCMKTS:ATGFF)
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- ClearBridge Mid Cap Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For April (NYSEARCA:SPLG)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Avista Corporation: A Proven Ability To Handle Recessions (NYSE:AVA)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- Ameren: Improving Growth Prospects But Still Expensive (NYSE:AEE)
Günlük aralık
22.5100 22.9200
Yıllık aralık
20.5500 25.1100
- Önceki kapanış
- 22.7175
- Açılış
- 22.6258
- Satış
- 22.8800
- Alış
- 22.8830
- Düşük
- 22.5100
- Yüksek
- 22.9200
- Hacim
- 66
- Günlük değişim
- 0.72%
- Aylık değişim
- 0.80%
- 6 aylık değişim
- 5.68%
- Yıllık değişim
- -6.92%
21 Eylül, Pazar