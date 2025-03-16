CotationsSections
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe

22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DTW a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.5100 et à un maximum de 22.9200.

Suivez la dynamique DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.5100 22.9200
Range Annuel
20.5500 25.1100
Clôture Précédente
22.7175
Ouverture
22.6258
Bid
22.8800
Ask
22.8830
Plus Bas
22.5100
Plus Haut
22.9200
Volume
66
Changement quotidien
0.72%
Changement Mensuel
0.80%
Changement à 6 Mois
5.68%
Changement Annuel
-6.92%
20 septembre, samedi