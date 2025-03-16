통화 / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTW 환율이 오늘 0.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.5100이고 고가는 22.9200이었습니다.
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.5100 22.9200
년간 변동
20.5500 25.1100
- 이전 종가
- 22.7175
- 시가
- 22.6258
- Bid
- 22.8800
- Ask
- 22.8830
- 저가
- 22.5100
- 고가
- 22.9200
- 볼륨
- 66
- 일일 변동
- 0.72%
- 월 변동
- 0.80%
- 6개월 변동
- 5.68%
- 년간 변동율
- -6.92%
