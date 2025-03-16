KurseKategorien
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe

22.7175 USD 0.0905 (0.40%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTW hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.6000 bis zu einem Hoch von 22.7900 gehandelt.

Verfolgen Sie die DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.6000 22.7900
Jahresspanne
20.5500 25.1100
Vorheriger Schlusskurs
22.8080
Eröffnung
22.7400
Bid
22.7175
Ask
22.7205
Tief
22.6000
Hoch
22.7900
Volumen
50
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
4.93%
Jahresänderung
-7.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K