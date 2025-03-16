Valute / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTW ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.5100 e ad un massimo di 22.9200.
Segui le dinamiche di DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DTW News
Intervallo Giornaliero
22.5100 22.9200
Intervallo Annuale
20.5500 25.1100
- Chiusura Precedente
- 22.7175
- Apertura
- 22.6258
- Bid
- 22.8800
- Ask
- 22.8830
- Minimo
- 22.5100
- Massimo
- 22.9200
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- 0.72%
- Variazione Mensile
- 0.80%
- Variazione Semestrale
- 5.68%
- Variazione Annuale
- -6.92%
20 settembre, sabato