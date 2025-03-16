QuotazioniSezioni
Valute / DTW
Tornare a Azioni

DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe

22.8800 USD 0.1625 (0.72%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTW ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.5100 e ad un massimo di 22.9200.

Segui le dinamiche di DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTW News

Intervallo Giornaliero
22.5100 22.9200
Intervallo Annuale
20.5500 25.1100
Chiusura Precedente
22.7175
Apertura
22.6258
Bid
22.8800
Ask
22.8830
Minimo
22.5100
Massimo
22.9200
Volume
66
Variazione giornaliera
0.72%
Variazione Mensile
0.80%
Variazione Semestrale
5.68%
Variazione Annuale
-6.92%
20 settembre, sabato