Divisas / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.8080 USD 0.0780 (0.34%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTW de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.6400, mientras que el máximo ha alcanzado 22.9500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.6400 22.9500
Rango anual
20.5500 25.1100
- Cierres anteriores
- 22.7300
- Open
- 22.7101
- Bid
- 22.8080
- Ask
- 22.8110
- Low
- 22.6400
- High
- 22.9500
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- 0.48%
- Cambio a 6 meses
- 5.35%
- Cambio anual
- -7.21%
