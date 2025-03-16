CotizacionesSecciones
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe

22.8080 USD 0.0780 (0.34%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DTW de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.6400, mientras que el máximo ha alcanzado 22.9500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.6400 22.9500
Rango anual
20.5500 25.1100
Cierres anteriores
22.7300
Open
22.7101
Bid
22.8080
Ask
22.8110
Low
22.6400
High
22.9500
Volumen
32
Cambio diario
0.34%
Cambio mensual
0.48%
Cambio a 6 meses
5.35%
Cambio anual
-7.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B