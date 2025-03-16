Moedas / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.8080 USD 0.0780 (0.34%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DTW para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.6400 e o mais alto foi 22.9500.
Veja a dinâmica do par de moedas DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
22.6400 22.9500
Faixa anual
20.5500 25.1100
- Fechamento anterior
- 22.7300
- Open
- 22.7101
- Bid
- 22.8080
- Ask
- 22.8110
- Low
- 22.6400
- High
- 22.9500
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 0.48%
- Mudança de 6 meses
- 5.35%
- Mudança anual
- -7.21%
