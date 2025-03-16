通貨 / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.7175 USD 0.0905 (0.40%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DTWの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり22.6000の安値と22.7900の高値で取引されました。
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DTW News
1日のレンジ
22.6000 22.7900
1年のレンジ
20.5500 25.1100
- 以前の終値
- 22.8080
- 始値
- 22.7400
- 買値
- 22.7175
- 買値
- 22.7205
- 安値
- 22.6000
- 高値
- 22.7900
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 4.93%
- 1年の変化
- -7.58%
