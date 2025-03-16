Валюты / DTW
DTW: DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe
22.7300 USD 0.1000 (0.44%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTW за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.7300, а максимальная — 22.9500.
Следите за динамикой DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DTW
Дневной диапазон
22.7300 22.9500
Годовой диапазон
20.5500 25.1100
- Предыдущее закрытие
- 22.8300
- Open
- 22.8625
- Bid
- 22.7300
- Ask
- 22.7330
- Low
- 22.7300
- High
- 22.9500
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 4.99%
- Годовое изменение
- -7.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.