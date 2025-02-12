FiyatlarBölümler
DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb

18.6550 USD 0.0048 (0.03%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTG fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.4700 ve Yüksek fiyatı olarak 18.7000 aralığında işlem gördü.

DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.4700 18.7000
Yıllık aralık
16.7200 22.0400
Önceki kapanış
18.6598
Açılış
18.6125
Satış
18.6550
Alış
18.6580
Düşük
18.4700
Yüksek
18.7000
Hacim
57
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
7.15%
6 aylık değişim
3.55%
Yıllık değişim
-13.07%
21 Eylül, Pazar