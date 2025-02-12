Валюты / DTG
DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb
18.7700 USD 0.0100 (0.05%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTG за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.7300, а максимальная — 18.7795.
Следите за динамикой DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.7300 18.7795
Годовой диапазон
16.7200 22.0400
- Предыдущее закрытие
- 18.7600
- Open
- 18.7356
- Bid
- 18.7700
- Ask
- 18.7730
- Low
- 18.7300
- High
- 18.7795
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 7.81%
- 6-месячное изменение
- 4.19%
- Годовое изменение
- -12.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.