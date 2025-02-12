Währungen / DTG
DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb
18.6598 USD 0.1102 (0.59%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.6401 bis zu einem Hoch von 18.7975 gehandelt.
Verfolgen Sie die DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DTG News
Tagesspanne
18.6401 18.7975
Jahresspanne
16.7200 22.0400
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.7700
- Eröffnung
- 18.6500
- Bid
- 18.6598
- Ask
- 18.6628
- Tief
- 18.6401
- Hoch
- 18.7975
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 7.18%
- 6-Monatsänderung
- 3.58%
- Jahresänderung
- -13.05%
