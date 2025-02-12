KurseKategorien
Währungen / DTG
Zurück zum Aktien

DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb

18.6598 USD 0.1102 (0.59%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.6401 bis zu einem Hoch von 18.7975 gehandelt.

Verfolgen Sie die DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTG News

Tagesspanne
18.6401 18.7975
Jahresspanne
16.7200 22.0400
Vorheriger Schlusskurs
18.7700
Eröffnung
18.6500
Bid
18.6598
Ask
18.6628
Tief
18.6401
Hoch
18.7975
Volumen
138
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
7.18%
6-Monatsänderung
3.58%
Jahresänderung
-13.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K