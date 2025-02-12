CotizacionesSecciones
DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb

18.7700 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DTG de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.7048, mientras que el máximo ha alcanzado 18.9500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.7048 18.9500
Rango anual
16.7200 22.0400
Cierres anteriores
18.7700
Open
18.8900
Bid
18.7700
Ask
18.7730
Low
18.7048
High
18.9500
Volumen
35
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
7.81%
Cambio a 6 meses
4.19%
Cambio anual
-12.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B