Divisas / DTG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DTG: DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb
18.7700 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTG de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.7048, mientras que el máximo ha alcanzado 18.9500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE Energy Company 2021 Series E 4.375% Junior Subordinated Deb. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTG News
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Daimler Truck Q2 2025 slides: Stable margins despite market normalization
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
- Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino and Toyota Motor Corporation Conclude Definitive Agreements on Integrating Mitsubishi Fuso and Hino Motors
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- Trump’s tariff tantrums return. He’s targeting the E.U. with a 50% levy now.
- Daimler Truck Q1 2025 slides: solid performance amid market normalization
- Earnings call transcript: Daimler Truck Q1 2025 reports solid performance
- Trump admin probes truck imports for national security
- AltaGas: An Interesting Combination Of Midstream And Utility (OTCMKTS:ATGFF)
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- ClearBridge Mid Cap Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For April (NYSEARCA:SPLG)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Avista Corporation: A Proven Ability To Handle Recessions (NYSE:AVA)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- Ameren: Improving Growth Prospects But Still Expensive (NYSE:AEE)
- As hopes grow for a cease-fire in Ukraine, J.P. Morgan looks at the impact on stocks
Rango diario
18.7048 18.9500
Rango anual
16.7200 22.0400
- Cierres anteriores
- 18.7700
- Open
- 18.8900
- Bid
- 18.7700
- Ask
- 18.7730
- Low
- 18.7048
- High
- 18.9500
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 7.81%
- Cambio a 6 meses
- 4.19%
- Cambio anual
- -12.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B