Dövizler / DSX
DSX: Diana Shipping Inc
1.85 USD 0.06 (3.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DSX fiyatı bugün -3.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.85 ve Yüksek fiyatı olarak 1.93 aralığında işlem gördü.
Diana Shipping Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DSX haberleri
- Diana Shipping, Ultramax gemisini 26,86 milyon dolara satıyor
- Diana Shipping to sell Ultramax vessel for $26.86 million
- Genco Shipping: Drybulk Strength With Attractive Valuation And Rising Dividends (NYSE:GNK)
- Diana Shipping secures $14,250 daily charter for Ultramax vessel
- Diana Shipping Q2 2025 slides: Return to profitability despite revenue challenges
- Diana Shipping earnings matched, revenue topped estimates
- Diana Shipping secures time charter contract for Kamsarmax vessel
- Diana Shipping secures time charter for Ultramax vessel
- Diana Shipping to sell Panamax vessel Selina for $11.8 million
- Diana Shipping secures time charter for bulk vessel
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Diana Shipping Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Diana Shipping Q1 2025 presentation: Net income rises despite revenue dip
- Diana Shipping Inc. (DSX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Diana Shipping earnings beat, revenue topped estimates
- Diana Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025; Declares Cash Dividend of $0.01 Per Common Share for the First Quarter 2025
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contracts for m/v Philadelphia With Refined Success and m/v Phaidra With SwissMarine
- Diana Shipping Inc. Announces the Date for the 2025 First Quarter Financial Results, Conference Call and Webcast
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
Günlük aralık
1.85 1.93
Yıllık aralık
1.27 2.58
- Önceki kapanış
- 1.91
- Açılış
- 1.93
- Satış
- 1.85
- Alış
- 2.15
- Düşük
- 1.85
- Yüksek
- 1.93
- Hacim
- 308
- Günlük değişim
- -3.14%
- Aylık değişim
- 11.45%
- 6 aylık değişim
- 18.59%
- Yıllık değişim
- -28.02%
21 Eylül, Pazar