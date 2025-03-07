通貨 / DSX
DSX: Diana Shipping Inc
1.91 USD 0.02 (1.04%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DSXの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり1.88の安値と1.93の高値で取引されました。
Diana Shipping Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.88 1.93
1年のレンジ
1.27 2.58
- 以前の終値
- 1.93
- 始値
- 1.90
- 買値
- 1.91
- 買値
- 2.21
- 安値
- 1.88
- 高値
- 1.93
- 出来高
- 153
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 15.06%
- 6ヶ月の変化
- 22.44%
- 1年の変化
- -25.68%
