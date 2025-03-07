Valute / DSX
DSX: Diana Shipping Inc
1.85 USD 0.06 (3.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DSX ha avuto una variazione del -3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.93.
Segui le dinamiche di Diana Shipping Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DSX News
Intervallo Giornaliero
1.85 1.93
Intervallo Annuale
1.27 2.58
- Chiusura Precedente
- 1.91
- Apertura
- 1.93
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 1.93
- Volume
- 308
- Variazione giornaliera
- -3.14%
- Variazione Mensile
- 11.45%
- Variazione Semestrale
- 18.59%
- Variazione Annuale
- -28.02%
21 settembre, domenica