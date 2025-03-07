QuotazioniSezioni
DSX
DSX: Diana Shipping Inc

1.85 USD 0.06 (3.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSX ha avuto una variazione del -3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.93.

Segui le dinamiche di Diana Shipping Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 1.93
Intervallo Annuale
1.27 2.58
Chiusura Precedente
1.91
Apertura
1.93
Bid
1.85
Ask
2.15
Minimo
1.85
Massimo
1.93
Volume
308
Variazione giornaliera
-3.14%
Variazione Mensile
11.45%
Variazione Semestrale
18.59%
Variazione Annuale
-28.02%
