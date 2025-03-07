Валюты / DSX
DSX: Diana Shipping Inc
1.89 USD 0.06 (3.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSX за сегодня изменился на -3.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 1.98.
Следите за динамикой Diana Shipping Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.87 1.98
Годовой диапазон
1.27 2.58
- Предыдущее закрытие
- 1.95
- Open
- 1.98
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.87
- High
- 1.98
- Объем
- 413
- Дневное изменение
- -3.08%
- Месячное изменение
- 13.86%
- 6-месячное изменение
- 21.15%
- Годовое изменение
- -26.46%
