FiyatlarBölümler
Dövizler / DON
Geri dön - Hisse senetleri

DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

52.41 USD 0.44 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DON fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.37 ve Yüksek fiyatı olarak 52.86 aralığında işlem gördü.

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DON haberleri

Günlük aralık
52.37 52.86
Yıllık aralık
42.50 55.88
Önceki kapanış
52.85
Açılış
52.86
Satış
52.41
Alış
52.71
Düşük
52.37
Yüksek
52.86
Hacim
382
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
0.54%
6 aylık değişim
6.29%
Yıllık değişim
2.81%
21 Eylül, Pazar