Валюты / DON
DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
52.41 USD 0.44 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DON за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.37, а максимальная — 52.86.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.37 52.86
Годовой диапазон
42.50 55.88
- Предыдущее закрытие
- 52.85
- Open
- 52.86
- Bid
- 52.41
- Ask
- 52.71
- Low
- 52.37
- High
- 52.86
- Объем
- 382
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 6.29%
- Годовое изменение
- 2.81%
21 сентября, воскресенье