DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

52.41 USD 0.44 (0.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DONの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり52.37の安値と52.86の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
52.37 52.86
1年のレンジ
42.50 55.88
以前の終値
52.85
始値
52.86
買値
52.41
買値
52.71
安値
52.37
高値
52.86
出来高
382
1日の変化
-0.83%
1ヶ月の変化
0.54%
6ヶ月の変化
6.29%
1年の変化
2.81%
