시세섹션
통화 / DON
주식로 돌아가기

DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

52.41 USD 0.44 (0.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DON 환율이 오늘 -0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.37이고 고가는 52.86이었습니다.

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DON News

일일 변동 비율
52.37 52.86
년간 변동
42.50 55.88
이전 종가
52.85
시가
52.86
Bid
52.41
Ask
52.71
저가
52.37
고가
52.86
볼륨
382
일일 변동
-0.83%
월 변동
0.54%
6개월 변동
6.29%
년간 변동율
2.81%
21 9월, 일요일