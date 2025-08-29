报价部分
货币 / DON
DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

52.41 USD 0.44 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DON汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点52.37和高点52.86进行交易。

DON新闻

日范围
52.37 52.86
年范围
42.50 55.88
前一天收盘价
52.85
开盘价
52.86
卖价
52.41
买价
52.71
最低价
52.37
最高价
52.86
交易量
382
日变化
-0.83%
月变化
0.54%
6个月变化
6.29%
年变化
2.81%
