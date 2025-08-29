KurseKategorien
DON: WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

52.41 USD 0.44 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DON hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.37 bis zu einem Hoch von 52.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
52.37 52.86
Jahresspanne
42.50 55.88
Vorheriger Schlusskurs
52.85
Eröffnung
52.86
Bid
52.41
Ask
52.71
Tief
52.37
Hoch
52.86
Volumen
382
Tagesänderung
-0.83%
Monatsänderung
0.54%
6-Monatsänderung
6.29%
Jahresänderung
2.81%
21 September, Sonntag