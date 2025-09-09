Dövizler / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
84.59 USD 0.42 (0.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DOCU fiyatı bugün -0.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.83 ve Yüksek fiyatı olarak 85.73 aralığında işlem gördü.
DocuSign Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
83.83 85.73
Yıllık aralık
60.60 107.86
- Önceki kapanış
- 85.01
- Açılış
- 84.97
- Satış
- 84.59
- Alış
- 84.89
- Düşük
- 83.83
- Yüksek
- 85.73
- Hacim
- 5.551 K
- Günlük değişim
- -0.49%
- Aylık değişim
- 12.83%
- 6 aylık değişim
- 4.12%
- Yıllık değişim
- 36.24%
