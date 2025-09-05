Moedas / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
85.21 USD 0.69 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOCU para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.86 e o mais alto foi 85.88.
Veja a dinâmica do par de moedas DocuSign Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DOCU Notícias
Faixa diária
84.86 85.88
Faixa anual
60.60 107.86
- Fechamento anterior
- 84.52
- Open
- 84.99
- Bid
- 85.21
- Ask
- 85.51
- Low
- 84.86
- High
- 85.88
- Volume
- 568
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- 13.66%
- Mudança de 6 meses
- 4.89%
- Mudança anual
- 37.24%
