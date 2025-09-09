Valute / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
84.59 USD 0.42 (0.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOCU ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.83 e ad un massimo di 85.73.
Segui le dinamiche di DocuSign Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DOCU News
- DocuSign's Growth Inflection Is Here - A Dip Buying Opportunity Ahead (NASDAQ:DOCU)
- Equinix apre il primo data center a Chennai, espandendo la presenza in India
- DocuSign e CLEAR lanciano una soluzione di verifica dell’identità per accordi digitali
- Docusign and CLEAR launch identity verification solution for digital agreements
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DocuSign (DOCU) is a Great Choice
- Here is What to Know Beyond Why Docusign Inc. (DOCU) is a Trending Stock
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Docusign’s Chatwani sells $135k in shares
- Anna Marrs, DocuSign director, sells $58k in stock
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- TDV: Technology Dashboard For September
- Docusign ottiene l’autorizzazione FedRAMP moderate per la piattaforma IAM
- Docusign achieves FedRAMP moderate authorization for IAM platform
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Looking for Computer and Technology Stocks? The Zacks Rank Can Help You Find Winners
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Il dirigente di Equinix Abdel Raouf vende azioni per 311.000 dollari
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Earnings Estimates Moving Higher for DocuSign (DOCU): Time to Buy?
- DocuSign (DOCU) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- 1 Glorious Growth Stock Down 74% to Buy on the Dip in September
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
Intervallo Giornaliero
83.83 85.73
Intervallo Annuale
60.60 107.86
- Chiusura Precedente
- 85.01
- Apertura
- 84.97
- Bid
- 84.59
- Ask
- 84.89
- Minimo
- 83.83
- Massimo
- 85.73
- Volume
- 5.551 K
- Variazione giornaliera
- -0.49%
- Variazione Mensile
- 12.83%
- Variazione Semestrale
- 4.12%
- Variazione Annuale
- 36.24%
20 settembre, sabato