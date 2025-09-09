QuotazioniSezioni
Valute / DOCU
Tornare a Azioni

DOCU: DocuSign Inc

84.59 USD 0.42 (0.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOCU ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.83 e ad un massimo di 85.73.

Segui le dinamiche di DocuSign Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOCU News

Intervallo Giornaliero
83.83 85.73
Intervallo Annuale
60.60 107.86
Chiusura Precedente
85.01
Apertura
84.97
Bid
84.59
Ask
84.89
Minimo
83.83
Massimo
85.73
Volume
5.551 K
Variazione giornaliera
-0.49%
Variazione Mensile
12.83%
Variazione Semestrale
4.12%
Variazione Annuale
36.24%
20 settembre, sabato