DOCU: DocuSign Inc
81.71 USD 0.14 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOCU за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.03, а максимальная — 82.92.
Следите за динамикой DocuSign Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOCU
- Роберт Чатвани из DocuSign продает акции на сумму $135 тыс.
- Docusign’s Chatwani sells $135k in shares
- Anna Marrs, DocuSign director, sells $58k in stock
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- TDV: Technology Dashboard For September
- DocuSign получает авторизацию FedRAMP Moderate для платформы IAM
- Docusign achieves FedRAMP moderate authorization for IAM platform
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Looking for Computer and Technology Stocks? The Zacks Rank Can Help You Find Winners
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Исполнительный вице-президент Equinix Абдель Рауф продает акции на $311 тыс.
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Earnings Estimates Moving Higher for DocuSign (DOCU): Time to Buy?
- DocuSign (DOCU) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- 1 Glorious Growth Stock Down 74% to Buy on the Dip in September
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Did Docusign Stock Jump Today?
- DocuSign Boasts Strong Quarter, Growth’s Still Inked In Pencil - Docusign (NASDAQ:DOCU)
- DocuSign Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Docusign (NASDAQ:DOCU)
Дневной диапазон
81.03 82.92
Годовой диапазон
60.60 107.86
- Предыдущее закрытие
- 81.57
- Open
- 81.28
- Bid
- 81.71
- Ask
- 82.01
- Low
- 81.03
- High
- 82.92
- Объем
- 5.665 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 8.99%
- 6-месячное изменение
- 0.58%
- Годовое изменение
- 31.60%
