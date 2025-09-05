КотировкиРазделы
Валюты / DOCU
Назад в Рынок акций США

DOCU: DocuSign Inc

81.71 USD 0.14 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOCU за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.03, а максимальная — 82.92.

Следите за динамикой DocuSign Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DOCU

Дневной диапазон
81.03 82.92
Годовой диапазон
60.60 107.86
Предыдущее закрытие
81.57
Open
81.28
Bid
81.71
Ask
82.01
Low
81.03
High
82.92
Объем
5.665 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
8.99%
6-месячное изменение
0.58%
Годовое изменение
31.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.