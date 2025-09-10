CotationsSections
DOCU: DocuSign Inc

84.59 USD 0.42 (0.49%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DOCU a changé de -0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.83 et à un maximum de 85.73.

Suivez la dynamique DocuSign Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
83.83 85.73
Range Annuel
60.60 107.86
Clôture Précédente
85.01
Ouverture
84.97
Bid
84.59
Ask
84.89
Plus Bas
83.83
Plus Haut
85.73
Volume
5.551 K
Changement quotidien
-0.49%
Changement Mensuel
12.83%
Changement à 6 Mois
4.12%
Changement Annuel
36.24%
