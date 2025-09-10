Währungen / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
85.01 USD 0.49 (0.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOCU hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.60 bis zu einem Hoch von 86.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die DocuSign Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
84.60 86.65
Jahresspanne
60.60 107.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.52
- Eröffnung
- 84.99
- Bid
- 85.01
- Ask
- 85.31
- Tief
- 84.60
- Hoch
- 86.65
- Volumen
- 7.388 K
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- 13.39%
- 6-Monatsänderung
- 4.64%
- Jahresänderung
- 36.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K