DOCU: DocuSign Inc

85.01 USD 0.49 (0.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOCU hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.60 bis zu einem Hoch von 86.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die DocuSign Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
84.60 86.65
Jahresspanne
60.60 107.86
Vorheriger Schlusskurs
84.52
Eröffnung
84.99
Bid
85.01
Ask
85.31
Tief
84.60
Hoch
86.65
Volumen
7.388 K
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
13.39%
6-Monatsänderung
4.64%
Jahresänderung
36.91%
