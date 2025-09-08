クォートセクション
通貨 / DOCU
DOCU: DocuSign Inc

85.01 USD 0.49 (0.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOCUの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり84.60の安値と86.65の高値で取引されました。

DocuSign Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DOCU News

1日のレンジ
84.60 86.65
1年のレンジ
60.60 107.86
以前の終値
84.52
始値
84.99
買値
85.01
買値
85.31
安値
84.60
高値
86.65
出来高
7.388 K
1日の変化
0.58%
1ヶ月の変化
13.39%
6ヶ月の変化
4.64%
1年の変化
36.91%
