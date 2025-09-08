通貨 / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
85.01 USD 0.49 (0.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOCUの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり84.60の安値と86.65の高値で取引されました。
DocuSign Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
84.60 86.65
1年のレンジ
60.60 107.86
- 以前の終値
- 84.52
- 始値
- 84.99
- 買値
- 85.01
- 買値
- 85.31
- 安値
- 84.60
- 高値
- 86.65
- 出来高
- 7.388 K
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- 13.39%
- 6ヶ月の変化
- 4.64%
- 1年の変化
- 36.91%
