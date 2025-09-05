货币 / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
83.31 USD 1.60 (1.96%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOCU汇率已更改1.96%。当日，交易品种以低点82.00和高点83.69进行交易。
关注DocuSign Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOCU新闻
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Docusign’s Chatwani sells $135k in shares
- Anna Marrs, DocuSign director, sells $58k in stock
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- TDV: Technology Dashboard For September
- DocuSign获得FedRAMP中等级别授权用于其智能协议管理平台
- Docusign achieves FedRAMP moderate authorization for IAM platform
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Looking for Computer and Technology Stocks? The Zacks Rank Can Help You Find Winners
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Equinix执行副总裁Abdel Raouf出售价值31.1万美元股票
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Earnings Estimates Moving Higher for DocuSign (DOCU): Time to Buy?
- DocuSign (DOCU) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- 1 Glorious Growth Stock Down 74% to Buy on the Dip in September
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Did Docusign Stock Jump Today?
- DocuSign Boasts Strong Quarter, Growth’s Still Inked In Pencil - Docusign (NASDAQ:DOCU)
- DocuSign Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Docusign (NASDAQ:DOCU)
日范围
82.00 83.69
年范围
60.60 107.86
- 前一天收盘价
- 81.71
- 开盘价
- 82.20
- 卖价
- 83.31
- 买价
- 83.61
- 最低价
- 82.00
- 最高价
- 83.69
- 交易量
- 2.552 K
- 日变化
- 1.96%
- 月变化
- 11.12%
- 6个月变化
- 2.55%
- 年变化
- 34.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值