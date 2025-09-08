통화 / DOCU
DOCU: DocuSign Inc
84.59 USD 0.42 (0.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOCU 환율이 오늘 -0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.83이고 고가는 85.73이었습니다.
DocuSign Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DOCU News
- Equinix, 인도 첸나이에 첫 데이터 센터 개설
- 도큐사인, 디지털 계약 위한 신원 확인 솔루션 출시
- Docusign and CLEAR launch identity verification solution for digital agreements
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DocuSign (DOCU) is a Great Choice
- Here is What to Know Beyond Why Docusign Inc. (DOCU) is a Trending Stock
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Docusign’s Chatwani sells $135k in shares
- Anna Marrs, DocuSign director, sells $58k in stock
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- TDV: Technology Dashboard For September
- 도큐사인, IAM 플랫폼에 FedRAMP 중간 인증 획득
- Docusign achieves FedRAMP moderate authorization for IAM platform
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Looking for Computer and Technology Stocks? The Zacks Rank Can Help You Find Winners
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- 에퀴닉스 임원, 3억 8천만원 상당 주식 매도
- Equinix EVP Abdel Raouf sells $311k in stock
- Earnings Estimates Moving Higher for DocuSign (DOCU): Time to Buy?
- DocuSign (DOCU) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- 1 Glorious Growth Stock Down 74% to Buy on the Dip in September
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
일일 변동 비율
83.83 85.73
년간 변동
60.60 107.86
- 이전 종가
- 85.01
- 시가
- 84.97
- Bid
- 84.59
- Ask
- 84.89
- 저가
- 83.83
- 고가
- 85.73
- 볼륨
- 5.551 K
- 일일 변동
- -0.49%
- 월 변동
- 12.83%
- 6개월 변동
- 4.12%
- 년간 변동율
- 36.24%
