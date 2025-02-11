Dövizler / DLNG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units
3.74 USD 0.08 (2.09%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DLNG fiyatı bugün -2.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.73 ve Yüksek fiyatı olarak 3.82 aralığında işlem gördü.
Dynagas LNG Partners LP Common Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLNG haberleri
- NextDecade yöneticisi Vrattos 686.400 dolar değerinde hisse satın aldı
- NextDecade yöneticisi Scoggins 96.835 dolar değerinde hisse satın aldı
- NextDecade director Vrattos buys $686,400 in shares
- NextDecade director Scoggins buys $96,835 in shares
- Bardin Hill, NextDecade’e (NEXT) 2,49 milyon dolar yatırım yaptı
- Bardin Hill invests $2.49 million in NextDecade (NEXT)
- Dynagas LNG Partners 2025’in ilk yarısı için SEC’e 6-K formu sundu
- Dynagas LNG Partners files 6-K with SEC for first half of 2025
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Dynagas LNG: A Compelling High-Yield Investment With Notable Caveats (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 and Full Redemption of 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Preferred Units
- Okta, SeaCube, Semtech, and more set to report earnings Tuesday
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- Dynagas LNG Partners: Floating Rate Preferreds Still Yield ~10% (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Dynagas: Large Backlog, Unit Repurchases, And Net Income Growth Explosion
Günlük aralık
3.73 3.82
Yıllık aralık
3.18 5.63
- Önceki kapanış
- 3.82
- Açılış
- 3.81
- Satış
- 3.74
- Alış
- 4.04
- Düşük
- 3.73
- Yüksek
- 3.82
- Hacim
- 73
- Günlük değişim
- -2.09%
- Aylık değişim
- 1.91%
- 6 aylık değişim
- -1.58%
- Yıllık değişim
- -2.09%
21 Eylül, Pazar