Währungen / DLNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units
3.78 USD 0.04 (1.05%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLNG hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.76 bis zu einem Hoch von 3.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynagas LNG Partners LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLNG News
- NextDecade director Vrattos buys $686,400 in shares
- NextDecade director Scoggins buys $96,835 in shares
- Bardin Hill investiert 2,49 Mio. US-Dollar in NextDecade trotz Kursrückgangs
- Bardin Hill invests $2.49 million in NextDecade (NEXT)
- Dynagas LNG Partners legt SEC-Bericht für das erste Halbjahr 2025 vor
- Dynagas LNG Partners files 6-K with SEC for first half of 2025
- Dynagas LNG: EPS übertrifft Schätzungen um 0,01 $ - Umsatz besser als erwartet
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Dynagas LNG: A Compelling High-Yield Investment With Notable Caveats (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 and Full Redemption of 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Preferred Units
- Okta, SeaCube, Semtech, and more set to report earnings Tuesday
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- Dynagas LNG Partners: Floating Rate Preferreds Still Yield ~10% (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Dynagas: Large Backlog, Unit Repurchases, And Net Income Growth Explosion
Tagesspanne
3.76 3.82
Jahresspanne
3.18 5.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.82
- Eröffnung
- 3.81
- Bid
- 3.78
- Ask
- 4.08
- Tief
- 3.76
- Hoch
- 3.82
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- 3.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.53%
- Jahresänderung
- -1.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K