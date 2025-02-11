KurseKategorien
Währungen / DLNG
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units

3.78 USD 0.04 (1.05%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLNG hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.76 bis zu einem Hoch von 3.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynagas LNG Partners LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.76 3.82
Jahresspanne
3.18 5.63
Vorheriger Schlusskurs
3.82
Eröffnung
3.81
Bid
3.78
Ask
4.08
Tief
3.76
Hoch
3.82
Volumen
48
Tagesänderung
-1.05%
Monatsänderung
3.00%
6-Monatsänderung
-0.53%
Jahresänderung
-1.05%
