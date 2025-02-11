クォートセクション
通貨 / DLNG
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units

3.82 USD 0.07 (1.87%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DLNGの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり3.80の安値と3.84の高値で取引されました。

Dynagas LNG Partners LP Common Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.80 3.84
1年のレンジ
3.18 5.63
以前の終値
3.75
始値
3.81
買値
3.82
買値
4.12
安値
3.80
高値
3.84
出来高
24
1日の変化
1.87%
1ヶ月の変化
4.09%
6ヶ月の変化
0.53%
1年の変化
0.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K