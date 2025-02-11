Валюты / DLNG
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units
3.79 USD 0.02 (0.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLNG за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.77, а максимальная — 3.88.
Следите за динамикой Dynagas LNG Partners LP Common Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DLNG
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Dynagas LNG: A Compelling High-Yield Investment With Notable Caveats (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 and Full Redemption of 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Preferred Units
- Okta, SeaCube, Semtech, and more set to report earnings Tuesday
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- Dynagas LNG Partners: Floating Rate Preferreds Still Yield ~10% (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Dynagas: Large Backlog, Unit Repurchases, And Net Income Growth Explosion
Дневной диапазон
3.77 3.88
Годовой диапазон
3.18 5.63
- Предыдущее закрытие
- 3.81
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Low
- 3.77
- High
- 3.88
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- -0.26%
- Годовое изменение
- -0.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.